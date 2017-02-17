Şehit ve gazi yakınları hacca kurasız gidecek

Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in talebi üzerine, bu sene kayıt yaptıran şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri hacca kurasız gidebilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2008-2017 arasında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarının kurasız götürülmesini önerdi. Görmez'in talebi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nca kabul edildi. Buna göre, şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri, hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca götürülecek. Hacca geçen yıl 750 gazi ve şahit yakını giderken bu yıl bu rakam, kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte 4 bin 500'e ulaşacak. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2017 yılı hac kurasının 24 Şubat'ta Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, bilgisayar ortamında ve kamuoyuna açık çekilmesini kararlaştırdı. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayacak kurada, Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek. Vatandaşlar sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden sorgulayabilecek. Kurada ismi çıkanlar "kesin kayıt yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Hac kesin kayıtları 27 Şubat-10 Mart arasında yapılacak. Belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Hacca gidiş tarihleri bu yıl 31 Temmuz-26 Ağustos olarak belirlenirken, dönüşler 5 Eylül-30 Eylül arasında gerçekleştirilecek.