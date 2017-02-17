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'de sokağın istinat duvarı çöktü

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 05:31
Şişli'de sokağın istinat duvarı çöktü
Şişli'de sokağın istinat duvarı çöktü

’de bir sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken park halindeki bir ise toprak altında kaldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Mahallesi, Vişne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir gürültüyle yol üzerine çöktü. Çökme sonucu sokakta şans eseri kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, park halindeki bir ise toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Yola dökülen toprağın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

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