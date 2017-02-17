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Uşakta silahlı kavga: 2 ölü!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 15:11
Uşakta silahlı kavga: 2 ölü!
Uşakta silahlı kavga: 2 ölü!

Uşak’ta pazar yerinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 'Cuma Pazarı' olarak bilinen semt pazarında esnaflık yapan İsmet ve Mevlüt Buyurgan isimli şahıslara, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi. Ağır yaralanan şahıslar hastanelere sevk edilirken hayatlarını kaybetti.

Kalabalık içinde yapılan saldırı sonrası, saldırganların olay yerinden beyaz bir minibüsle kaçarak kayıplara karıştığı öğrenilirken, polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Mevlüt Buyurgan