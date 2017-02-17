Yarım asırlık aşk

Eskişehir Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde günlerini geçiren ve 50 yıldır birlikte olan Ali Sezgin ve Habibe Sezgin çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen ilk günkü heyecanla evliliklerini yaşıyor.

Kendi söylemlerine göre birbirlerini geç bulan çift, kalan günlerini huzurlu ve birlikte geçiriyorlar. Özellikle Karadeniz yöresine ait müzikleri dinleyen 50 yıllık aşıklar, mutlu olduklarını söylüyor. Yaşlılığın getirdiği hastalıklarla da birlikte mücadele eden çiftlerden 85 yaşındaki Habibe Sezgin, aşklarının ilk başladığı günü anlattı. Kendilerine huzurevinde güzel bakıldığını da aktaran Sezgin, "Ben Sivrihisar'a ablama gittim. Orada konuşup tanıştık. O da mutfakta yemek yiyormuş. Sonra oradan kaçtı. Bizim oralarda adettendir. Erkek ve kız birbirleri ile görüşünce kaçarlar. Babam Sivrihisar'da çobandı. Gidip babamla konuşmuşlar. 'Kızını istiyoruz' demişler. O da 'Tamam' demiş. Ben mutluyum. İyi geçiniyoruz ama arada bir sinirleniyoruz. Severek evlendim ve 50 yıl olmuştur. Şimdi huzurevindeyiz ve burada da iyiyiz. Allah razı olsun. Ne varsa yedirip, içiriyorlar. Güzelce de bakıyorlar. Durumum da iyi ama şekerim var. Bu şekerim de olmasa, iyi olacak. Ara sıra beni sıkıştırıyor. Hasta olunca hemen doktora götürüyorlar. Eşimin konuşmasında zorluk var. Önceden de hasta olmuştu, çok yerlere götürmüştüm" dedi.

Habibe Sezgin'in eşi Ali Sezgin ise yaşadığı hastalıklardan dolayı duyma ve konuşma yeteneklerini kısmen kaybetmiş. Buna rağmen eşiyle göz iletişimi kurarak bile anlaşabilen Sezgin, geçmiş günler anlatıldığında adeta dalıp gidiyor.

Yaşlı çift hakkında bilgi veren Bakım Personeli Hatice Aktürk de 50 yıllık aşkın halen bitmediğini ifade etti. Aktürk, "Geçen sene şubat ayından bu yana, bir senedir buradalar. Gün içerisinde Ali amca aşağı inip çay içer, arkadaşlarıyla sohbet eder. Habibe teyze kattaki yaşlılarımızla dolaşır, el işi yapar. Birbirleriyle çok güzel anlaşıyorlar. Birlikte müziklerini dinlerler. Habibe teyze, Ali amca ile çok temiz ilgilenir. Temizliğine ve kıyafetlerine dikkat eder. 50 yıllık aşk bitmemiş diyebilirim" diye konuştu.