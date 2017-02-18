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Manisa'da teki

  • Giriş Tarihi: 18.2.2017 07:21 Güncelleme Tarihi: 18.2.2017 07:22
Manisa'da hemzemin geçitteki kaza
Manisa'da hemzemin geçitteki kaza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde te yolcu treninin hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, trenin çarptığı araçta bulunan ve da yaralanan kişilerden Özal Çetin, tedavi altına alındığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Zengin'in (18) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki te 31135 sefer sayılı Konya Mavi Treni, 45 AG 297 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada, trenin önünde yaklaşık 200 metre sürüklenen araçta bulunan Nihal (5), Aysel (21), Nevin (20) ve Ali Zengin ile Özal Çetin yaralanmıştı. Sıkıştıkları araçtan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

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