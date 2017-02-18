Manisa'da hemzemin geçitteki kaza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, trenin çarptığı araçta bulunan ve kazada yaralanan kişilerden Özal Çetin, tedavi altına alındığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Zengin'in (18) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 31135 sefer sayılı Konya Mavi Treni, 45 AG 297 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada, trenin önünde yaklaşık 200 metre sürüklenen araçta bulunan Nihal (5), Aysel (21), Nevin (20) ve Ali Zengin ile Özal Çetin yaralanmıştı. Sıkıştıkları araçtan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.