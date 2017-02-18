Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 18 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 58'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 2, 18, 28, 33, 36 ve 40 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 581 bin 571 lira 66 kuruş ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 138 kişi 5 bin 708 lira 75'er kuruş, 4 bilen 7 bin 875 kişi 75 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 147 bin 200 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

MİLLİ PİYANGO - SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU - 16 ŞUBAT 2017

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.