"Saçlarımı kesmeyin, düğünüm var"

Eskişehir'de, yolda yürürken kafasına pencere camı düşen ve ağır yaralanan Gamze Kara’nın ailesi yaşadıkları olayı anlatarak, kazaya sebep olanların cezalandırılmasını istedi.

Eskişehir'de birkaç gün önce yaşanan olayda, yolda yürürken bir binanın 3'üncü katında bulunan pencere camı, Gamze Kara'nın kafasına düşmüştü. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor. En mutlu günü için alışverişte olan ve evlenme hayalleri kuran genç kızın hayatı bir anda karardı. Gamze Kara'nın nişanlısı ise şimdilerde yoğun bakım ünitesi önünde nöbet tutuyor. Nişanlısının sağlığına bir an önce kavuşmasını bekleyen Ersin Akbulut'un tek isteği sevdiği kızın iyileşmesi. Yaşanan üzücü olaya Gamze Kara'nın yanında bulunan nişanlısı ve teyzesinin kızı Özlem Köse Tuna da şahit oldu. Nişanlısının başına düşen olay anını anlatan Ersin Akbulut, düşen camın direk nişanlısının başına isabet ettiğini ve kırılan parçaların da kendisine geldiğini ifade etti.

Akbulut, "3'üncü kattan kafamıza cam parçası düştü direk. Yani zaten Gamze'nin kafasına direk isabet ederek düştü. Onun parçaları da bana geldi. Ben de yığıldım ama ben iyiydim yani benim bir şeyim yoktu. Gamze'nin kafasına geldiği için bütün tahribatı onda oluşturdu. Sonradan kafamı kaldırıp baktığımda, 3'üncü katın penceresinin olmadığını gördüm. Ben gece vardiyasındaydım. Her zamanki gibi planlarımızı yaptık, düğün hazırlıkları devam ediyordu. Allah'ın izniyle bundan sonra da devam edecek zaten" şeklinde konuştu.

"NİKAH İÇİN EVRAK İŞLERİNİ HALLEDİYORDUK"

Olayın yaşandığı gün kına geceliğini aldıklarını ve çok güzel bir gün geçirdiklerini ve nikah işlemlerini hallettiklerini aktaran Akbulut, olay yaşandıktan sonra nişanlısı Gamze Kara'nın bilincini açık tutmak için sürekli konuşturmaya çalıştığını söyledi. Akbulut, "O gün geldik, kahvaltımızı yaptık. Nikah işlemleri için gittik kan verdik. Kısa evrak işleri vardı onları hallettik. Sonra gittik o akşam kına geceliğini aldık, kaftanını aldık. Güzel bir gün geçiyorduk, sonra gittik takı setini aldık. En sonunda annemler acıktığını söyledi. Börekçiye girdik, karnımızı doyurduk. Sonra hesabı ödedik, çibörekçiden çıktık. Biz annemlerin önündeydik, annemler iki adım gerimizdeydi. Her zamanki gibi el ele tutuştuk. Çok değil ya 3 ya da 4 adım attık sonra bir şangırtı koptu. İkimiz de yerdeydik. Baktık Gamze yerde, hem bir telaşla kucağıma aldım, 'hayatım' dedim. Bilinci kapalıydı, baygındı. Sonra biraz yüzüne vurdum kendine geldi, bana baktı. 'İyi misin' dedim, iyi olduğunu söyledi, sol tarafının tutmadığını söyledi. Sonra bilincini açık tutmaya çalıştım. Etrafa bağırdım 112'yi arayın diye. Sağ olsun oradan geçen bir hemşire hanım kafasına tampon yaptı. Sonra atkımı tampon olarak kullandık. Bilincini açık tutmaya çalıştım. Sürekli 'bu kaç, biz iyiyiz, iyi olacağız' dedim, ambulansın yolda olduğunu, geleceğini söyledim. Sonra o benimle konuştu, 'tamam' dedi ve Allah'a şükür bilinci yerindeydi. Şu anda bilinci yerinde. Sonra ambulans geldi, ilk önce Yunus Emre Devlet Hastanesine gittik. Gerekli müdahaleyi sağ olsun sağlık ekiplerimiz yaptı. Ayrıca ambulans şoförlerine, ambulanstakilere teşekkür ederim. 5 dakikayı geçmemiştir gelmeleri. Bu konuda çok iyilerdi. Tomografisi çekildi, sonra Yunus Emre Devlet Hastanesindeki yoğun bakımların dolu olduğunu söylediler. Bizi devlet hastanesine sevk ettiler. Şu an burada beyin cerrahi yoğun bakımında tedavi altında. Allah'a şükür şu anki şeyleri iyi gidiyor. İnşallah iyi olacak. Dualarımız hep onunla. İyileştikten sonraki ilk işim bu olayın üzerine düşmek. Kim sorumluysa, bu işte kim ihmal yaptıysa veya ne şekilde oldu bilmiyorum, o cam nasıl düştü ama bunun sonuna kadar peşinden gideceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bunun faillerini bulacağım" dedi.

"SAÇLARIMI KESME, DÜĞÜNÜM VAR"

Olay anında çiftin yanlarında olan Gamze Kara'nın teyzesinin kızı Özlem Köse Tuna, doktorun müdahale edeceği anda Gamze'ye 'saçlarını kesebilir miyim' diye sorması üzerine 'hayır, temmuzda düğünüm var' dediğini anlattı. Gamze Kara'nın en çok saçlarını kestiklerinde kötü olduğunu belirten Tuna, "Zaten cam düşmeden önce ilk önce, hani eski camlara macun çekilir. Macunlar düşmüş yere, böyle cam kırıntıları düşmüş. Gamze bunları gördüğünü söylüyor. Teyzemin dikkatini çekmiş 'ya bunlar cam kırıntıları demiş.' Gamze kafasını kaldırmış, camı açık bir şekilde görmüş. Bunları Gamze anlattı. Çünkü geldiğimizde bilinci çok açıktı. 'Böyle oldu Özlem abla' dedi. 'Ben camı açık gördüm' dedi. Sonra bir adım atmış, cam direk düşmüş. Yani cam direk kafasına dik olarak düştüğü için şu an kafa tasında kırıklar var ve beyninde büyük bir hasar var. Kemik beynine saplanmış şekilde. Ana damarı kestiği için kemiğe müdahale edemiyor doktorlar. Ama bu Gamze'ye anlatıldı. Doktor bizim yanımızda güzelce izah etti Gamze'ye. Hani biz iyi olacağına inanıyoruz. Şu an beyin kanaması durdu, o bizim için büyük bir gelişme. Dikiş esnasında doktor sordu 'saçlarını kesebilir miyim' dedi. 'Düğünüm var, kesmeseniz' dedi. Doktor, 'kesmem lazım ne zaman düğünün' dedi. 'Temmuzda' deyince doktor 'daha uzar saçların, üzülme' dedi. Saçlarını kestiler en çok o zaman etkilendi. Ama iyi olacak, şu an yoğun bakımda, bilinci açık, bizi tanıyor. Bazen yoğun bakım kapısının önünde bekliyoruz, kapı açıldığı zaman bize elini kaldırıyor. Bilincinin açık olması bizim için çok büyük bir umut. Hani doktor bizi çok fazla ümitlendirmek istemiyor belki ama biz çok ümitliyiz. Ben iyi olacağına inanıyorum. Çünkü o kadar güçlü ki, çok minyon tipli kendisi ama kocaman bir yüreği var. O bizi bırakmaz, biz de onu hiçbir zaman bırakmayacağız. Bize gelecek ben eminim, inanıyorum" ifadelerini kullandı.