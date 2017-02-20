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ARKADAŞINA GÖNDER Kadıköy'de silahlı kavga: 1 yaralı
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'de lı kavga: 1 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 20.2.2017 06:58 Güncelleme Tarihi: 20.2.2017 06:59
Kadıköy'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kadıköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi la yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltoprak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında ismi belirlenemeyen şahıslardan biri, yanında bulunan la ateş ederek E.V'yi yaraladı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan E.V arkadaşlarının yardımıyla önce Koşuyolu Medipol Hastanesine, ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine Kızıltoprak'ta polis ekipleri incelemelerde bulundu.

E.V'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yaralı E.V'ye hastanede refakat eden ve arkadaşı olduğu öğrenilen bir şahıs da arandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

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