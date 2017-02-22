Başkan Sözlü’ye 5 yıl hapis cezası

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başkan Hüseyin Sözlü ile 14 kişinin "Rüşvet ve edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan yargılandığı dava dün sona erdi. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında söz alan Hüseyin Sözlü, suçlamayı kabul etmedi. Diğer sanıklar da iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme, Hüseyin Sözlü, Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın'ı "Edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5'er yıl hapisle cezalandırdı. 9 sanığın ise bu suçtan beraatına karar verdi. Sözlü ile birlikte 7 sanık "Rüşvet" suçundan ise beraat etti. Mahkeme ayrıca Sözlü'nün de aralarında bulunduğu 5 sanığa yurtdışı yasağı getirildi. İddianamede, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işlemi için müteahhide işi bitirmeden hak edişin tamamını ödediği kaydedildi.



3 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Sözlü'nün bu nedenle kamu kurumunu 2 milyon 922 bin lira zarara uğrattığı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.