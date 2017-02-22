Bolu Dağı Tüneli’ndeki kaza İstanbul yönünü trafiğe kilitledi

Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazası, yaklaşık 30 dakika trafiğin durmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00'da Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Aed Abdulaziz idaresindeki 55 AAZ 65 plakalı araç, aynı istikamete giden Ökkeş Murat Taşkale idaresindeki 34 VE 0072 plakalı otobüse tünel içinde yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Bolu Dağı TEM Otoyolu, Abant Kavşağı'ndan tünel girişine kadar 30 dakika trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kaza yapan araçlar kaldırılarak trafik tekrar açıldı.