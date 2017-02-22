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’ya çirkin saldırı

  • Giriş Tarihi: 22.2.2017
Nagehan Alçı’ya çirkin saldırı
Nagehan Alçı’ya çirkin saldırı

Gazeteci yazar , Etiler'de dün kahve almak için girdiği kafeteryada, piyanist Nazlı Işıldak'ın saldırısına uğradı. Alçı'ya "Şerefsiz, senden nefret ediyorum" diye bağıran Işıldak, gözaltına alındı.
Alçı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çığlık çığlığa bağırıyordu. 'Sizinle muhatap olmuyorum, nefret suçu işliyorsunuz' dedim. Bunun üzerine 'Hadi ne kadar polis varsa çağır, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Polis korumam kadının kimlik bilgilerini aldı. Daha sonra karakolda ifade verip kendisinden şikâyetçi oldum. Burada çok açık hakaret ve nefret suçu var." Nagehan Alçı, Nazlı Işıldak'ın Tuğgeneral Fahri Işıldak'ın kızı olduğunu söyledi.
Öte yandan gazeteci 'ün Güngören'deki evini kurşunladığı belirlenen 5 lise öğrencisi gözaltına alındı. Öğrencilerin para biriktirerek internetten tüfek aldıkları iddia edildi.

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