Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 23 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 488'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 5, 19, 20, 29, 36 ve 40 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 680 bin 868 lira 24 kuruş ikramiye haftaya devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 488'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 5, 19, 20, 29, 36 ve 40 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 680 bin 868 lira 24 kuruş ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 55 kişi 9 bin 797'şer lira, 4 bilen 3 bin 339 kişi 172 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 69 bin 9 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 2 milyon 116 bin 778 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 530 bin 698 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 855 bin 264 lira 37 kuruş kamuya aktarılacak.