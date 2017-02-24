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Endonezya'da garip bir tedavi yöntemi

  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 09:34
Endonezya'da garip bir tedavi yöntemi
Endonezya'da garip bir tedavi yöntemi

Endonezyalılar, soğuk algınlığı için geleneksel "bozuk para" tedavisini tercih ediyor.