Artvin'de akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı!

Artvin'de akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Artvin-Borçka karayolunun Adagül mevkisinde Tekin Aydın'ın (55) kullandığı 75 AS 708 plakalı tanker devrildi.
Yaralanan Aydın, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Borçka Jandarma Komutanlığı ekipleri, devrilmenin etkisiyle tankerde çıkan yangın dolayısıyla bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, Artvin ve Borçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yol, söndürme ve temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.