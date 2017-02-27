Ünlü doktor Ömer Coşkun hayatını kaybetti. Alternatif tıbbın ünlü ismi Ömer Coşkun dün gece böbrek yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.

Medyatik doktor Ömer coşkun hayatını kaybetti. Yaptığı bitkisel karışımlarla ekranların tartışılan ismi Coşkun, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi etmeye çalıştığı kişiler kadar tepkilerle de alan Ömer Coşkun, Amerika'da kanser tedavisi görüyordu.

DOKTORLUĞU İPTAL EDİLMİŞTİ

Coşkun, Türkiye'ye döndüğünde böbrek rahatsızlığı nedeni ile hastaneye yattı. Tüm televizyon kanallarına çıkan Coşkun'un vefatı sosyal medyada duyuruldu. Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Coşkun, yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alınmıştı. Adana Tabib Odası'ndan ceza alarak istifa eden doktor Coşkun, işini yapmaya devam etmişti.