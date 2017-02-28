Okulda kantinci dehşeti!

Adana'da bir lisede kantin işletmecisinin yanında çalışan yeğeni, dışarıdan yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören öğrenciler A.A. (17), A.Ö. (17), M.A. (18) ve B.B. (18) okul dışından yiyecek siparişi verdi.

Siparişlerin okula getirilmesi üzerine kantin işletmecisi Necati O'nun yanında çalışan yeğeni O.O. (17), dört öğrenciyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada kantinden aldığı bıçakla öğrencileri çeşitli yerlerinden yaraladığı iddia edilen O.O, polis tarafından gözaltına alındı.



Yaralı öğrenciler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada, polis ekipleri, güvenlik amacıyla olayın yaşandığı okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.