Milli Piyango (MPI) - Süper Loto çekiliş sonucu - 2 Mart 2017

Geçen haftadan yaklaşık beş milyon devir eden Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. 2 Mart Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 4. kez devir etti. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve ikramiye miktarları...Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 489'uncu hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucunda bu haftanın kazandıran numaraları 4, 13, 25, 27, 29 ve 33 oldu. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 602 bin 827 lira 62 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 73 kişi 8 bin 193 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 555 kişi 141 lira 55'er kuruş, 3 bilen 87 bin 445 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte, 2 milyon 349 bin 61 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 697 bin 790 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 949 bin 115 lira 72 kuruş kamuya aktarılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı olarak yapılan 2 Mart Süper Loto çekilişi yapıldı. Son 3 haftayı devirle kapatan ve bu haftaya yaklaşık 5 milyon devir eden Süper Loto'da heyecan büyüktü. Nefeslerin tutularak beklendiği Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı ve Süper Loto 4. kez devir etti. . İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye miktarları…

Süper Loto 489. haftanın kazandıran numaraları; 4, 13, 25, 27, 29, 33 olarak açıklandı.

Süper Loto 2 Mart çekilişinde altı bilen olmadığı için 6 milyon 602 bin 827 lira altmış iki kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 73 kişi 8 bin 193 lira kırk beşer kuruş, 4 bilen 4 bin 555 kişi 141 lira elli beşer kuruş, 3 bilen 87 bin 445 kişi 12 lira altmış beşer kuruş ikramiye kazandılar.

Süper Loto çekilişi öncesi yapılan açıklama bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 8 milyon 951 bin 888 TL, büyük ikramiye miktarı ise 6 milyon 602 bin 827 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI



Süper Loto'da geçen hafta altı bilen yine çıkmadı ve üçüncü kez devir etti. 23 Şubat Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 4 milyon 680 bin 868 lira yirmi dört kuruş olan büyük ikramiye devir etti.

Süper Loto'da 488. haftanın kazandıran numaraları; 5, 19, 20, 29, 36 ve 40 olarak belirlendi.

Süper Loto'da diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 55 kişi 9 bin 797'şer lira, 4 bilen 3 bin 339 kişi 172 lira doksanar kuruş, 3 bilen 69 bin 9 kişi 14 lira ellişer kuruş ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI



Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017'da bir duyuru ile Süper Loto'da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklama şu şekilde; Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

NASIL OYNANIYOR ?



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte 1-54 rakamları arasından seçeceğiniz 6 adet rakama göre, doğru bildiğiniz 3-4-5 ve 6 sayıya göre ikramiye kazanabiliyorsunuz. Spor Loto çekilişleri, çekiliş küresi kullanılarak yapılmakta, her hafta Çarşamba günleri saat 21.00-21.10 arasında Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nde düzenlenmektedir. Kazanılan ikramiyelerin çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl içinde talep edilmesi gerekir.



İKRAMİYE DAĞILIMI NASILDIR ?

Süper Loto'da ikramiye sınırsız olarak diğer haftalara devredebilmektedir. Yani üst üste 6 bilen çıkmaması durumunda, şansınız her hafta daha da artmaktadır. Dağıtılan ikramiyenin %45'lik kısmı Altı adet rakamı tutturanlara dağıtılırken, beş rakam için %14, dört rakam için %15 ve üç rakam için %26'lık pay ayrılmıştır.

Süper Loto'da

İkramiye kazanan talihlilerden:

· (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

· (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya Milli Piyango şubeleri

· (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.



İKRAMİYE KAZANABİLMEK İÇİN

Kuponlarınız sonucu makine sistemi tarafından üretilen biletlerin barkod ve bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numaralarının tereddüt olmayacak şekilde açık olarak okunması gerekiyor.



ŞANSLI SAYILAR

427. hafta çekilişi yapılacak olan Süper Loto'dan şanslı sayılarak olarak 35-13-37-45-1-33-17 sayılarını sıralayabiliriz. En çıkan sayı olan 35 şu ana kadar tam 72 hafta gelirken, 12 sayısı 63 kez, 37 sayısı 61 kez, 45 sayısı 60 kez, 1 sayısı 59 kez, 33 sayısı 55 kez gelirken 33-17-22-31 ve 43 sayıları da 54'er kez şanslı kürede yer almışlardır.

Yine Süper Loto şanslı sayılar da 1. Sırada olan 35 sayısı beş haftada bir kez, 13-37 ve 45 rakamları altı haftada bir kez gelirken, 1-33 ve 17 rakamları ise 7 haftada bir kez çıkmaktadır.

Süper Loto'da Şanslı İkili ve Üç'lü Sayılar

Şu ana kadar yapılan çekilişlerde Süper Loto şanslı sayılar olarak aşağıdaki 2'li ve 3'lü gruplar göze çarpmaktadır:

· 9-35 ikilisi 13 kez

· 35-45 ikilisi 13 kez

· 26-50 ikilisi 12 kez

· 19-25 ikilisi 12 kez

· 20-49 ikilisi 12 kez

Üç'lü Gruplar

· 1-35-45

· 26-31-34

· 11-31-35

· 10-36-41

· 9-18-35

· 1-24-35

· 21-22-54

· 4-28-54

· 12-14-35

· 42-46-49

· 15-17-37

· 19-45-48

· 28-43-54



EN ŞANSLI İLLER



Süper Loto'da şu ana kadar en şanslı il açık ara önde olan İstanbul . Tam 36 kez büyük ikramiye isabet eden İstanbul'un en şanslı ilçesi ise 6 kez ikramiye tutturulan Şişli olarak göze çarpmakta. İstanbul'u 12 büyük ikramiye ile Ankara, 11 ikramiye ile İzmir takip ederken, diğer şanslı şehirler şu şekilde sıralanmaktadır.

· Bursa: 9 büyük ikramiye

· Adana: 5 büyük ikramiye

· Antlya: 5 büyük ikramiye

· Aydın: 5 büyük ikramiye

· Mersin: 4 büyük ikramiye

· Kocaeli, Sivas, Osmaniye ve Balıkesir 3'er büyük ikramiye isabet eden şehirlerdir.