Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 4 Mart 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 60'ıncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 15, 26, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 773 bin 884 lira devretti. Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 60'ıncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 15, 26, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 773 bin 884 lira 83 kuruş ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 134 kişi 5 bin 574 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 482 kişi 75 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 411 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 894 bin 221 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 856 bin 846 lira 52 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 37 bin 356 lira 85 kuruş aktarılacak.