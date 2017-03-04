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Milli Piyango - - 4 Mart 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 22:17
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 4 Mart 2017
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 4 Mart 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen oyununun Bin 60'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 15, 26, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 773 bin 884 lira devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen oyununun Bin 60'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 15, 26, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 773 bin 884 lira 83 kuruş ikramiye devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 134 kişi 5 bin 574 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 482 kişi 75 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 411 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 894 bin 221 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 856 bin 846 lira 52 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 37 bin 356 lira 85 kuruş aktarılacak.

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