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’tan intihara karşı önlem

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  • Giriş Tarihi: 6.3.2017
Facebook’tan intihara karşı önlem
Facebook’tan intihara karşı önlem

Sosyal medyada paylaşılan elveda mesajları ardından yaşanan intihar vakaları 'u harekete geçirdi. Facebook'un kullanımına başlayacağı yapay zekâ teknolojisi ile intihar eğilimli kullanıcılar tespit edebilecek. Yapay zekâ, kullanıcıların paylaştığı durum ve yorumlarını takip ederek intihar eğilimi olup olmadığına dair ipuçları arayacak. Kullanıcıların paylaşımlarını merceğe alan algoritma, intihar eğilimi tespit etmesi halinde "İyi misin?" ve "Senin için endişeleniyorum" gibi mesajlara gönderecek.

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