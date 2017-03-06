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: İsviçre'de korkutan !

AA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 01:03 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 01:14
SON DAKİKA: İsviçre'de korkutan deprem!
SON DAKİKA: İsviçre'de korkutan deprem!

İsviçre'nin Zürih kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta 4,6 büyüklüğünde meydana geldi. İşte detaylar...

İsviçre Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 4,6 büyüklüğündeki in, yerel saate göre 21.12'de, Zürih kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

Zürih dışında ülkenin başkenti Bern'de de hissedilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Depremin, İtalya'nın kuzeyi ve Almanya'nın güneyinde de hissedildiği duyuruldu.

İsviçre'nin komşu ülkesi İtalya'da da son aylardaki depremler dikkati çekmişti.

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