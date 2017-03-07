‘Haram paranız var’ diyerek dolandırdılar

İstanbul Büyükçekmece'de dolandırıcılar bu kez "bu evde haram para var" bahanesini kullandı. İddialara göre 27 Şubat 2015'te Şerife Yüksel (61) ile Şeker Günder (58), evinin önüne yanaştıkları ev hanımı Ayşe Çakır'a, kermes için yardım topluyoruz' dedi. Bunun üzerine Çakır, kadınlara kermes için yiyecek ve çorap verdi. Kadınlar, "Bu evde nazar ve muska var" diyerek Ayşe Çakır'ın evine girdi. İki kadın, yanlarında getirdikleri muskaları evde bulmuş gibi ortaya çıkardı. Dolandırıcılar bu kez, 'Sizin bu evde haram para var, saklamayın. Getir bu parayı okuyalım da bereketi artsın' dedi. Çakır, sakladığı 2 bin 300 Türk Lirası'nı kadına getirdi. Parayı okumuş gibi yaptıktan sonra bir çorabın içine koyan dolandırıcılar, çorabı da banyoya bırakarak kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Daha sonra kapıyı açan Çakır, parasını bulamayınca dolandırıldığını anladı. Çakır, kadınları sabıka fotoğrafından teşhis etti. 2 kadın hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.