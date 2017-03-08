Adana'da markete ses bombalı saldırı!

Adana'da bir markete ses bombası atılması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK sempatizanlarının sık sık korsan gösteri düzenlediği merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'ndeki bir markete, henüz kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 kişi tarafından ses bombası atıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen özel harekat, terör ve çok sayıda asayiş ekipleri, market ve çevresinde ikinci saldırı ihtimaline karşın geniş güvenlik önlemi aldı.

Marketin kapatılması sırasında gerçekleşen saldırıda, market görevlisi Rıfat Çetinel kulağından hafif şekilde yaralandı.

Ambulansla kaldırıldığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Çetinel'in sağlık durumunun iyi olduğu, patlama nedeniyle duyma kaybı yaşadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, büyük çapta hasar oluştuğu gözlemlenen marketin girişinde inceleme yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.