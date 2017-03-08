Durağı basıp babasını katletti

Kayseri'de 46 yaşındaki Bülent Ünaçan, otogarda taksicilik yapan babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Kocasinan'daki Otobüs Terminali'ne gelen Bülent Ünaçan, burada taksicilik yapan babası Sadık Ünaçan (62) ile tartışmaya başladı. Taksisinin başında müşteri bekleyen babasına saldıran Ünaçan, daha sonra yanında getirdiği av tüfeğini babasına doğrultarak ateşledi. Başından vurulan adam, olay yerinde yaşamını yitirirken, Bülent Ünaçan durakta bulunan başka bir taksiyi gasp ederek kaçtı. Şehrin giriş ve çıkışlarını tutan polis, katil zanlısını kısa sürede yakaladı.