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Hatalı 'lik şaşırttı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 14:01
Hatalı 20 TL'lik banknot şaşırttı!
Hatalı 20 TL'lik banknot şaşırttı!

'da ev kadını Şermin Okur'un, bankadan çektiği 'lik 100 arasında yer alan baskı şaşırttı.

Almanya'da yaşayan Şermin Okur, memleketi 'ya geldiğinde para çekmek için banka şubesine gitti. Şermin Okur, gişedeki görevlinin verdiği 'lik 100 u çantasına koyarak eve gitti. Okur, evde parayı sayarken para destesinin arasında yer alan 20 TL'lik banknotun hatalı olduğunu fark etti.

SAKLAMA KARARI ALDI

Okur, baskı ve kesim hatası bulunan parayı geri götürmeyerek saklama kararı aldı. Okur, internet üzerinde araştırma yaptığını söyleyerek, "Bu tür baskı lar olabiliyormuş. Ve bu tür paraları arayan kolleksiyoncular bulunduğunu gördüm. Bu yüzden parayı saklama kararı aldım" dedi.