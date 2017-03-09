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- - 9 Mart 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 22:06 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 22:07
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 9 Mart 2017
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 9 Mart 2017

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta perşembe günü düzenlenen oyununun 490'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu hafta kazandıran numaralar 14, 18, 21, 32, 48 ve 54 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 684 bin 425 lira haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 490'ıncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 14, 18, 21, 32, 48 ve 54 oldu. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 684 bin 425 lira 44 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 63 kişi 10 bin 279 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 774 kişi 183 lira 95'er kuruş, 3 bilen 79 bin 100 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 544 bin 171 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 838 bin 388 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 27 bin 948 lira 75 kuruş kamuya aktarılacak.

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