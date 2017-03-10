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3 ay önce evlendiği karısını öldürdü

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 09:33
3 ay önce evlendiği karısını öldürdü
3 ay önce evlendiği karısını öldürdü

’da krizine giren adam 3 ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce kaçarak evlenen Mehmet A.(19) ve eşi Deniz A.(18), 'nın Gürsu ilçesinde bir parkta '' sebebinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. yanında bulunan bıçağı eşi Deniz A'nın göğsüne sapladı.

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Eşini bıçakladıktan sonra Mehmet A. olay yerinden kaçarken 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini bıçakladıktan sonra kaçan zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ekiplere teslim oldu.

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