3 ay önce evlendiği karısını öldürdü

Bursa’da kıskançlık krizine giren adam 3 ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce kaçarak evlenen Mehmet A.(19) ve eşi Deniz A.(18), Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir parkta 'kıskançlık' sebebinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A. yanında bulunan bıçağı eşi Deniz A'nın göğsüne sapladı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI... EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Eşini bıçakladıktan sonra Mehmet A. olay yerinden kaçarken 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini bıçakladıktan sonra kaçan zanlı ise Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ekiplere teslim oldu.