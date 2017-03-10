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"Çantada var" deyince gözaltına alındı

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 17:11
"Çantada bomba var" deyince gözaltına alındı
Çantada bomba var deyince gözaltına alındı

’nda güvenlik kontrolünden geçen Y.E. isimli Alman pasaportu taşıyan Türk vatandaşı "çantamda var" deyince gözaltına alındı.

Almanya'nın Düsseldorf şehrine gitmek için 'na gelen Y.E. isminde Alman pasaportu taşıyan Türk vatandaş, çantamda var deyince gözaltına alındı.

Düsseldorf'a gitmek için Atatürk Havalimanına gelen Y.E. pasaporttan geçtikten sonra, güvenlik kontrolünden geçerken çantasında güvenlik görevlileri arama yapmak istedi. Güvenlik görevlisinin çantanızda elektronik malzeme var mı? diye sorması üzerine "hayır bomba var" diyen Y.E. için güvenlik prosedürü işletildi.

ÖZEL ODADA ARANDI

Çantamda bomba var demesi üzerine x-ray cihazını kapatan özel güvenlik personeli Emniyet personeline haber verdi. Olay yerine gelen polis memurunun eşliğinde çantaları yeniden x- ray cihazından geçirilen Y.E. arama odasına alınarak elle arandı. Üzerinden ve çantasından olumsuz bir şey çıkmayan Y.E. gözaltına alınarak, ifadesi alınması için karakola gönderildi.

Atatürk Havalimanı emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan Y.E. daha sonra Bakırköy nöbetçi savcılığına sevk edildi.

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