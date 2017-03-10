‘Deney yaptı’ sözüne 10 bin lira tazminat

Müzisyen Sinan Akçıl, 3 yıl önce anneannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kalp cerrahı Doç. Dr. Toker’e yönelik ithamları nedeniyle 10 bin lira tazminat ödemeye mahkûm oldu

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, anneannesini ameliyat eden doktor hakkındaki sözleri nedeniyle 10 bin liralık tazminat cezasına çarptırıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde iki yıl önce açılan davaya göre süreç şöyle gelişti: Kalp cerrahı Doç. Dr. Mehmet Erdem Toker, Sinan Akçıl'ın nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen 83 yaşındaki anneannesi Saliha Zehra Çağlayan'ı muayene etti. Çağlayan'da aort darlığı ve yetmezliği, mitral darlığı ve yetmezliği, ayrıca her iki kalp kapakçığında ileri derecede kalsifik belirlendi. Ameliyat olması zorunluydu. Çağlayan ve ailenin onayıyla 28 Nisan 2014'te ameliyat yapıldı. Ancak başarılı geçen ameliyata rağmen anneanne 1.5 ay sonra ameliyat dışı endikasyonlar nedeniyle 4 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.







'ISRARLA AMELİYAT ETTİ'

Sinan Akçıl, anneannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Dr. Toker'e hem telefonda hem de whatsapp'ta tacizkar, alaycı ve tehditkar üslup kullandı ve doktoru deneysel ameliyat yapmakla suçladı. Doktor Toker'in, anneannesini gereksiz bir ameliyat yapmaya ikna ettiğini ve bu olayı tüm Türkiye'ye duyuracağını belirten Sinan Akçıl, bir röportajında da doktorun ve hastanenin adını açıkça kullandı. Akçıl, "Doç. Dr. Toker, gereksiz ısrarla anneannemi ameliyata ikna etti. Bu doktor, anneannem üzerinde deney yaptı. Ölümünde büyük kabahati var" dedi. Toker, Akçıl'dan bu mesajlara bir son vermesini istese de sonuç alamadı ve 50 bin liralık tazminat davası açtı.



ÖLMEDEN ÖNCE SÖYLEDİ

Akçıl'ın avukatı, "Müvekkilim, ölümden kısa süre önce anneannesinden, 'doktorlar benim üzerimde literatür denemesi yaptılar' sözlerini duymuş ve derinden etkilenmiştir. Alay ve tehdit iddiası doğru değildir, davanın reddini isteriz" dedi. Davanın dünkü duruşmasında tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Akçıl'ın Doç. Dr. Toker'e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.