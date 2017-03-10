Genç kadın sahte bilezikle kuyumcuyu dolandırdı

Adana'da bir kuyumcuya sahte bilezik bozduran kadın gözaltına alındı. Kadının sahte bilezikleri kuyumcuya verip 2 bin 900 lira alması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıl saçlı bir kadın otomobilden inerek bir kuyumcu dükkanına girdi. Genç kadın kuyumcuya elinde bilezik olduğunu, kredi kartı borcunu ödemek için bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu bileziği tartıp 2 bin 900 lira tuttuğunu söyledi. Genç kadın kabul ederek parayı almak için beklemeye başladı. Kuyumcudaki görevli genç kız da parayı sayıp kadına verdi. Kadın ise parayı hiç saymadan cebine koyup kuyumcudan ayrıldı. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

PARAYI SAYMAMASINDAN ŞÜPHELENDİ



Kuyumcu dükkanı sahibi bir süre sonra kadının parayı hiç saymamasından şüphelenip altının sahte olabileceğini düşünerek, bileziği inceletmek için bilirkişiye gönderdi. Bir süre sonra kuyumcuya bileziğin sahte olduğu bilgisi geldi. Kuyumcu polisi arayarak ihbarda bulundu. Kuyumcu polislere güvenlik kamerası görüntülerini verdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli kadının Z.K. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kadını, Atatürk Caddesi'nde gözaltına aldı. Zanlı sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.