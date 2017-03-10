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Haber alınamıyordu, 20 gün sonra cansız bedeni bulundu

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 15:52 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 15:59
Haber alınamıyordu, 20 gün sonra cansız bedeni bulundu
Haber alınamıyordu, 20 gün sonra cansız bedeni bulundu

'da, kendisinden 20 gündür haber alınamayan 54 yaşındaki Cengiz D., oturduğu binanın sında ölü olarak bulundu.

İlçesi'ndeki Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Esenlik Sokak'ta meydana gelen olay, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine açığa çıktı. Cengiz D.'den 20 gündür haber alınamıyordu. katından gelen ağır koku üzerine apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KOKUYU MERAK EDİP ÇIKTILAR, CESETLE KARŞILAŞTILAR!

Olay yerine gelen polis, ağır kokunun sebebini kontrol etmek için çatı katına çıktığında Cengiz D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Cengiz D.'nin ölüm sebebinin tespit edilmesi için binaya olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 54 yaşındaki Cengiz D.'nin cansız bedeni, Adli Tıp morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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