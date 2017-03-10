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İnternete verip, görüşmeye gelen kadına etti

DHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 11:31
İnternete iş ilanı verip, görüşmeye gelen kadına tecavüz etti
İnternete iş ilanı verip, görüşmeye gelen kadına tecavüz etti

'de internette gördüğü için görüşmeye giden 27 yaşındaki Keziban B., iddiaya göre ilanı veren 26 yaşındaki Murat Köse'nin üne uğradı. Keziban B.'nin 200 lira parasını da gasp ettiği öne sürülen Murat Köse, şikayet üzerine tutuklandı.

Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi, Kuzey Çevreyolu'nda meydana gelen olayda internette gördüğü için verilen telefon numarasına arayan Keziban B., randevu alarak ilan sahibi Murat Köse ile buluştu. Genç kadını otomobiline alıp ıssız bir yere götüren Köse, iddiaya göre bıçakla tehdit ederek etti ve çantasındaki 200 liasını da alıp kaçtı.

TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası polise sığınan Keziban B. yaşadığı olayı anlatarak şikayetçi oldu. Polis tarafından yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenerek gözaltına alınan Murat Köse, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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