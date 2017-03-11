Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 11 Mart 2017

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 61'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 7, 13, 22, 25 ve 27 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen bir kişi, 3 milyon 694 bin 860 lira 75 kuruş lira ikramiye kazandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 61'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 7, 13, 22, 25 ve 27 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen bir kişi, 3 milyon 694 bin 860 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 269 kişi 3 bin 7 lira 70'er kuruş, 4 bilen 12 bin 622 kişi 48 lira 75'er kuruş, 3 bilen 183 bin 852 kişi 9 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, İstanbul'un Eyüp ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 6 milyon 829 bin 78 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 11 bin 251 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 123 bin 376 lira 30 kuruş aktarılacak.