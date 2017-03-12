Hollanda'nın nüfusu kaç? Hollanda'da kaç Türk yaşıyor? İşte cevabı...

Hollanda'nın Türkiye'ye karşı almış olduğu skandal tutumun ardından "Hollanda'nın nüfusu kaç, Hollanda'da kaç Türk var-yaşıyor, Hollanda'nın askeri gücü nedir?" gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Hollanda'ya dair her şey.

Hollanda'nın getirdiği yasakların ve engellemelerin ardından Hollanda ile ilgili birçok soru gündeme geldi. Hollanda'nın nüfusu ne kadar? Hollanda ürünleri nelerdir? Hollanda'da ne kadar Türk var? Hollanda nerede? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir. Hollanda'nın askeri gücü nedir? NATO ordularından biri olan Hollanda ordusunda savunmaya ayrılan bütçe dikkat çekiyor.

HOLLANDA'NIN NÜFUSU NE KADAR?

Hollanda'nın 2015 yılı tahmini nüfusu Vikipedi bilgilerine göre 17 milyon 59 bin oldu.

HOLLANDA'DA NE KADAR TÜRK VAR?

Hollanda Merkezi istatistik Bürosunca yayınlanan son verilere göre 2015 yılında 395 bin olan Türk nüfusu 23 bin kişi artarak 397 bin 600'e ulaştı. 205 bini erkek ve 192 binide kadın olmak üzere toplam 397 bin 600 Türk yaşamakta.

Ülkede yaşayan en büyük yabancı topluluklar:

Türkler 397600

Faslılar 386100

Surinamlılar 349200

Hollanda Antilleri 151 000

Almanlar 360 000

Polonyalılar 153000

Belçikalılar 116900

İngilizler 85000

Toplam Yabancı sayısı: 3 752291

HOLLANDA'NIN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?

Anadolu Ajansı'nın 2012 yılındaki haberine göre; Hollanda'nın 48 bin askeri bulunuyor. NATO üyesi olan Hollanda, 11,3 milyar dolar askeri harcamayla, NATO üyesi ülkeler arasında askeri harcamaya ayrılan para konusunda ilk 10'a giriyor. Hollanda askeri harcamalara yüzde 1,3 pay ayırıyor. NATO üyesi ülkeler arasında, savunma harcamalarında silah ve teçhizat alımına ayrılan payda Türkiye yüzde 28,6'yla başı çekerken Hollanda'da bu oran yüzde 13,6.