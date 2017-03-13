Arda’dan acı haber

Tedavisi için yardımsevelerin seferber olduğu lösemi hastası Arda, ABD’de hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki Arda Adalı'nın tedavi edilmesi için sosyal medyadan yardım kampanyası başlatılmış, kısa sürede 455 bin dolar toplanmıştı. Yardımseverlerin seferber olduğu Arda Amerika'ya gitmiş, burada tedavisine başlanmıştı. Minik Arda Amerika'da dün hayatını kaybetti.

VEFATI DUYULUNCA MESAJ YAĞDI

Aralık ayında başlayan yardım seferberliğinden sonra vize ve pasaport işlemleri tamamlanan Arda ve ailesi Amerika'ya hareket etmişti. Arda'nın vefatının duyulması üzerine 'Arda için destek' isimli sosyal medya hesabına da çok sayıda mesaj yağdı. Arda'nın ne zaman ve nerede toprağa verileceği henüz netleşmedi.