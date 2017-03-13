X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Arda’dan acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’dan acı haber

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 13:52 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 14:00
Arda’dan acı haber
Arda’dan acı haber

Tedavisi için yardımsevelerin seferber olduğu hastası , ABD’de hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki Adalı'nın tedavi edilmesi için sosyal medyadan yardım kampanyası başlatılmış, kısa sürede 455 bin dolar toplanmıştı. Yardımseverlerin seferber olduğu Arda 'ya gitmiş, burada tedavisine başlanmıştı. Minik Arda Amerika'da dün hayatını kaybetti.

VEFATI DUYULUNCA MESAJ YAĞDI

Aralık ayında başlayan yardım seferberliğinden sonra vize ve pasaport işlemleri tamamlanan Arda ve ailesi Amerika'ya hareket etmişti. Arda'nın vefatının duyulması üzerine '' isimli sosyal medya hesabına da çok sayıda mesaj yağdı. Arda'nın ne zaman ve nerede toprağa verileceği henüz netleşmedi.

BENZER HABERLER