Hesabına yanlışlıkla 100 bin lira yatırıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 15 yıllık esnaf Salih Başol, hesabına yanlışlıkla yatırılan 100 bin lirayı sahibine iade edecek.

Sorgun ilçesinde yaşayan esnaf Salih Başol'un hesabına yanlışlıkla 100 bin lira transfer edildi. Ne olduğunu anlayamayan Başol, bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçince paranın hesabına yanlışlıkla yatırıldığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü mesai saati bitimine yakın hesabına 100 bin lira yatırıldığını belirten 39 yaşındaki Başol, "Herhangi bir yerden gelecek param yoktu. Zaten olduğu zaman bilgimiz oluyor. Bir baktım hesabımda 100 bin lira yazıyor. İlk etapta anlayamadım. Önce 100 TL olarak anladım. Daha sonra banka hesabımın detayına girdiğimde 100 bin TL gibi bir paranın hesabıma yattığını gördüm" dedi.

"PARANIN İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ"

Mesai saati dolduğu için banka çalışanlarına ulaşamadığını anlatan Başol, müşteri hizmetlerini aradığını belirterek, "Müşteri hizmetlerine ulaştığımda 'Sanırım yanlış gelmiş olabilir' dediler. 'Pazartesi günü şubenize gidin, bu sorunu çözerler' dediler. 'Uygun olursa hesabına bloke koyalım mı' dediler. Ben de tabi olur dedim. Hatta gelen parayı iade edebilirsiniz dedim. Çünkü bana ait olmayan bir para dedim. Şubeyle görüştüm. Kendileri bana ulaşacaklarını söylediler. İmza atmam gerekiyormuş. Şimdi paranın iade olmasını bekliyorum" diye konuştu.