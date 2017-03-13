Ünlülerden Hollanda’ya sosyal medyada tepki yağdı. Şahan Gökbakar “Utanmalısın Hollanda” derken Ebru Yaşar duygularını “Bir kez daha düştü maskeleri” diye ifade etti

Hollanda'nın faşizan tavrı, toplumun tüm kesimlerinin olduğu kadar ünlü isimlerin de tepkisini çekti. Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi, bu tutumları protesto eden Türk vatandaşlarına polisin uyguladığı şiddete sessiz kalmayan ünlü isimler, tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.



TERÖRÜ BESLİYORLAR

Serkan Çağrı: Türkiye'nin ilerleyişinden korkanlar bir bir ortaya çıkıyor! Yıllardır terörü besliyor ve destekliyor bu hainler!



BU MUAMELE KABUL EDİLEMEZ

Şahan Gökbakar: Avrupa ve onun lalesi Hollanda... Bakan ve diplomatlarımıza yapılan tutuklama, sınır dışı etme ve saçma muamele kabul edilemez. Miting yaptırırsın, yaptırmazsın onu tartışmam ama ülkeye almamak, sınır dışı etmek, uçağını indirmemek falan bunlar kabul edilemez. Çok sinirliyim. Utanmalısın Hollanda!







HANİ DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI!

Esra Erol: Hollanda Türk düşmanı! Hani demokrasi hani insan hakları! Akıl alır gibi değil. Yasaklamalar, engeller! (Yere yatırılmış bir vatandaşın polis köpeğince ısırılmasıyla ilgili olarak) Bu fotoğrafı yorumlayamıyorum Hollanda!



BİR ANDA FAŞİST KESİLDİLER

Alişan: Lafa gelince dünyanın en demokrat ve özgür ülkesi olan, hatta o kadar özgür ki halkına kafelerde, marketlerde uyuşturucu hizmeti veren laleler. Söz konusu Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olunca bir anda faşist kesildiler ama unuttukları bir şey var ki Türkiye eski Türkiye değil.





Ünlü şarkıcılar Doğuş ve Alişan 15 Temmuz sonrası demokrasi nöbetlerine katılmıştı.



BİRİZ, İRİYİZ, DİRİYİZ

Ebru Yaşar: Bir kez daha düştü Hollanda'nın maskesi... Hani şu önüne gelene demokrasi dersi veren ama demokrasiden nasibini almamış Hollanda... Densizlikte sınır tanımayan, hadsiz Hollanda! Aslında çok zor değil olacakları kestirmeniz. Bir durup, geçmişe bakın. Zafer ve adalet biz 'Çılgın Türkler'in kanında, kaybetmek ve ihanet siz hadsizlerin fıtratında var! Biriz, iriyiz, diriyiz!





Serra Tokdemir "Olay siyasi bir olay değil milli bir davadır" dedi.



TARİHİN EN BÜYÜK REZİLLİĞİ

Duygu Çetinkaya: Tarihin en büyük demokratik rezilliği Hollanda. Bunlar ülke olarak akıl tutulması yaşıyorlar galiba. Bakanımızı engellemek için OHAL ilan etmek zorunda kalan aciz Hollanda. Evet, Avrupa titriyor. Hollanda'nın OHAL ilan etmesi için bir Türk kadın yetti.



OLAY SİYASİ DEĞİL, MİLLİ

Sera Tokdemir: Olay siyasi bir olay değil milli bir davadır. Ne mutlu Türküm diyene.





Şahan Gökbakar mesajını bu görselle paylaştı.



YİĞİT TÜRK KADINI POLİSİ ŞAŞIRTTI

Erhan Çelik: Hollanda polisinin bu yiğit Türk kadınına şaşkın bakışlarını hiçbir zaman unutmayacağım.



F16'YA TAŞ ATAN BİR MİLLETİZ

Doğuş: Hollanda polisi Türk vatandaşlarımızı köpek ve at ile korkutmaya çalışıyor. İki dakikada tank sürmeyi öğrenen, tankların önüne yatan, hatta F16'ya taş atarak tarihe geçen bir milletiz biz.