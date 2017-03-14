Binbir surat Ayten Tokat’ta yakalandı

İstanbul'da 2009 yılında işadamı Mehmet Ali Barman'ın şoförü Ali Server Yıldız'ı öldürdüğü suçlamasıyla kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ayten Şafak, Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Şafak, tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Ayten Şafak, Gebze Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan doğum izni alarak dışarı çıkmış ancak dönüş yapmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Şafak, cinayet zanlısı olarak arandığı süreç boyunca defalarca kılık değiştirerek saklandığı için "Binbir surat" olarak adlandırılıyordu.



Mihriban KOÇAKER