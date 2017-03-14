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Muz sandıysanız yanıldınız!

NADİR UYSAL
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017
Muz sandıysanız yanıldınız!
Muz sandıysanız yanıldınız!

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Küçükkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Kaya'nın evinin bahçesindeki limon ağacının şekil ve renk itibarıyla tamamen muzu andıran meyvesi görenleri şaşkına çeviriyor. Ağacımız ilk meyvesini verdiğinde kendisinin de çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Ağacın cinsini bilmiyoruz. Tadında ise bir farklılık yok. Ne daha ekşi ne de daha tatlı. Muza benzeyen limonu dalında görmek için gelenler oluyor" dedi. Uzmanlar ise şekil bozukluğunun yerli limon cinslerinde ender rastlanan bir durum olduğunu ancak tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.