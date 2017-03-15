Film festivali öğrencilere 1 lira

5-15 Nisan arasında düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nde 11 gün boyunca 61 ülkeden 207 yönetmenin 203 filmi gösterilecek. Hafta içi gündüz seanslarında öğrencilere biletler 1 TL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 36. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-15 Nisan tarihleri arasında "Kaldır Kafanı" sloganıyla gerçekleştirilecek olan festivalde yarışacak filmler dün açıklandı. 186 uzun metrajlı ve 17 kısa filminden oluşan zengin programıyla takipçileriyle buluşacak olan festivalde 61 ülkeden 207 yönetmenin toplam 203 filminin gösterimi yapılacak. İKSV'nin üniversite öğrencileri için çıkardığı "Kültür Sanat Kartı"nın ayrıcalıkları, bu festivalde de devam edecek. Festivalde bu yıl, hafta içi gündüz seanslarındaki öğrenci biletleri 1 TL üzerinden satışa sunulacak. Bu şekilde öğrencilerin festivale erişimlerinin artırılması hedefleniyor.



ONUR KONUĞU IAN MCKELLEN

Sinemanın en sevilen oyuncularından Ian McKellen, İstanbul Film Festivali'nin Onur Ödülü'nü almak üzere, British Council işbirliğiyle festivalin konuğu olacak. Bu yıl onur ödülüne layık görülen Barış Pirhasan, Selma Güneri, Macit Koper ve Çetin Tunca'ya ödülleri 4 Nisan'daki açılış galasında takdim edilecek.



İLK GÖSTERİM 10 FİLM

Ulusal yarışmada Altın Lale Ödülü için, 10'u dünya prömiyeri yapacak 12 film yarışacak. En İyi Film'in 150 bin lira ödül alacağı Altın Lale Ulusal Yarışma Bölümü'nde yer alan filmler şöyle: Taş / Orhan Eskiköy, İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer, Mahalle / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Bütün Saadetler Mümkündür / Selman Kılıçaslan, Zer / Kazım Öz, Kaygı / Ceylan Özgün Özçelik, Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk, Sarı Sıcak / Fikret Reyhan, Murtaza / Özgür Sevimli, Martı / Erkan Tunç, Tereddüt / Yeşim Ustaoğlu, Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü.