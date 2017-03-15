Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 15 Mart 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 822'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 18, 22, 23, 26, 29 ve artı 12 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 3 milyon 229 bin 481 lira ikramiye kazandı. Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 822'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 18, 22, 23, 26, 29 ve artı 12 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 3 milyon 229 bin 481 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 4 bin 692 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 302 kişi 295 lira 75'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 666 kişi 32 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 483 kişi 17 lira 85'er kuruş, 3 bilen 109 bin 236 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 73 bin 830 kişi 5 lira 65'er kuruş, 1 artı 1 bilen 231 bin 641 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bayiden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 5 milyon 309 bin 739 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 184 bin 196 lira 20 kuruş , Şans Oyunları Vergisi olarak 660 bin 399 lira 58 kuruş aktarıldı.