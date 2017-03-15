Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren yağışlı havanın hafta sonuna kadar sürmesi, Cumartesi günü yerini güneşli havaya bıraktıktan sonra Pazar günü tekrar devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artması beklenen hava sıcaklıklarının, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12