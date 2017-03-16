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sunu, çocuk gezdirir gibi gezdiriyor

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 10:45
Kuzusunu, çocuk gezdirir gibi gezdiriyor
Kuzusunu, çocuk gezdirir gibi gezdiriyor

’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 'ın dolmuşa çok sevdiği su ile binmesi görenleri şaşırtıyor.

Doğubayazıt ilçe merkezindeki Hasankeyf Mahallesi'nde oturan 62 yaşındaki çok sevdiği sunu hiç yanından ayırmıyor. Çarşıya giderken kuzusunu yanında götüren Hüsnü Turan, dolmuşa da yine kuzusu ile biniyor.

GÖREN TELEFONUNA SARILIYOR

Hüsnü Turan ve kuzusunu dolmuşta gören vatandaşlar, önce şaşırıyor, ardından cep telefonları ile bu anı görüntülüyor. Çok sayıda kişi, çektikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyor.