Meteoroloji'den son dakika hafta sonu uyarısı

Meteoroloji'den alınan tahminlerine göre, hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken, İstanbul'da cumartesi günü çok bulutlu ve soğuk hava, pazar günü ise yağışlı hava hakim olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 2 ila 4 derece artması beklenen hava sıcaklıklarının, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Cumartesi günü İzmir, Muğla, Çanakkale ve Edirne illeri dışında yurdun geri kalanında soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Pazar günü Marmara ve Trakya bölgesi dışında güneşli havanın hakim olacağı bildirildi.