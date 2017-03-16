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ARKADAŞINA GÖNDER Şanlıurfa adliyesi'nde kavga: 3'ü polis 6 yaralı
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si'nde kavga: 3'ü 6 yaralı

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 12:09 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 12:18
Şanlıurfa adliyesi'nde kavga: 3'ü polis 6 yaralı
Şanlıurfa adliyesi'nde kavga: 3'ü polis 6 yaralı

'da de görülen cinayet duruşmasının tarafları, taş ve sopalarla kavga etti. in müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

si'nde bu sabah 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının duruşması sonrası taraflar, çıkışta tekme- tokat kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı, bölgeye sevk edilen çok sayıda , biber gazı ve cop kullanarak güçlükle sonlandırdı.

3'Ü POLİS, 6 YARALI

Kavgada 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavga üzerine adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

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