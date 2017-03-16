Şanlıurfa adliyesi'nde kavga: 3'ü polis 6 yaralı

Şanlıurfa'da adliyede görülen cinayet duruşmasının tarafları, taş ve sopalarla kavga etti. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Adliyesi'nde bu sabah 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının duruşması sonrası taraflar, çıkışta tekme- tokat kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, biber gazı ve cop kullanarak güçlükle sonlandırdı.

3'Ü POLİS, 6 YARALI

Kavgada 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavga üzerine adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.