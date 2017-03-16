Ünlü estetikçiye yalan beyan cezası

Trafik kazası yapan estetik uzmanı Opr. Dr. Payaslı hakkında polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle işlem yapıldı. Ehliyetine 2 yıl el konan Payaslı’ya 2 bin 500 lira ceza kesildi

İstanbul'da estetik uzmanı Opr. Dr. Cem Payaslı trafik kazası yaptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi yaralandı. Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Kadıköy İstikameti Acıbadem Sapağı'nda dün sabah 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy istikametine seyreden Payaslı, kullandığı 34 UC 1903 plakalı lüks otomobil hâkimiyetini kaybetti. Aracıyla seyir halindeki iki otomobile çarpan Payaslı, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Estetik uzmanı operatör doktor, polislere verdiği ilk ifadede aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Olay yerine gelen bir kişi de "Aracı ben kullanıyordum" dedi. Ancak durumu şüpheli bulan polis ekipleri, kaza anına ilişkin inceleme yaptı ve aracı Payaslı'nın kullandığını tespit etti.



KİMLİĞİNİ VERMEDİ

Daha sonra polisler, Payaslı'yı kimlik beyan etmediği ve yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Opr. Dr. Payaslı'ya alkolmetreye üflemediği gerekçesiyle 2 bin 500 TL para cezası kesildi. Payaslı'nın ehliyetine 2 yıl süreyle el kondu.