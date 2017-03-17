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'na inmeye hazırlanan iki uçağa çarptı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 19:36 Güncelleme Tarihi: 17.3.2017 19:40
Atatürk Havalimanı'na inmeye hazırlanan iki uçağa yıldırım çarptı!
Atatürk Havalimanı'na inmeye hazırlanan iki uçağa yıldırım çarptı!

İstanbul’da sağanak yağış etkili olurken ’na iniş için alçalan iki yolcu uçağına çarptı.

Marmara bölgesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, 'na (AHL) inmek için alçalan bazı tarifeli lara zaman zaman zor anlar yaşatabiliyor. Hava muhalefeti nedeniyle elektrik yüklü bulutlar pilotları zorlarken İstanbul'a inmek için alçalan iki yolcu uçağına isabet etti.
O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı

Yıldırım çarpan uçakların pilotları ve Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleri arasındaki diyaloglar ise telsiz konuşmalarına yansıdı. O anlarda kule görevlisi, '7 mil Kuzey'de bir önceki uçağa yıldırım çarpması olmuş bilginiz olsun" diyerek pilotu uyarıyor. Pilot ise buna karşı "Bize de yıldırım çarptı" diyerek kule görevlisini konu hakkında bilgilendiriyor.

UÇAKLAR SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Yıldırım çarpan her iki yolcu uçağı da olumsuz bir durum yaşanmadı. Tarifeli uçaklar Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Öte yandan, bazı uçakların pilotları iniş anında soru yaşamamak elektrik yüklü yağmur bulutları olarak tabir edilen CB bulutlarının için etrafından dolaşarak iniş için alçaldı.

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