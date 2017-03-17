Bayburtlu iş adamının buluşu yurt dışına açıldı

Bayburt'ta tarım makinaları üreten bir işletmenin sahibi, ihtiyaç duyduğu fakat oldukça pahalı olan ürün üretimini kendisi yaptı. CNC tezgahı olarak bilinen "Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" tezgahına hem yurtiçi hem de yurtdışından yoğun talep görmeye başladı. İş yeri sahibi İsmail Topcuoğlu, CNC tezgahını almak için yaptığı piyasa araştırmasında tezgahın bütçesinin çok üzerinde fiyatlarla satıldığını görünce bunun üretimini yapmaya karar verdi. Tezgahı yaklaşık olarak 2 ayda ürettiğini dile getiren Topcuoğlu, boyutlarına göre piyasada 60-100 bin lira arasında satılan tezgahı, bu fiyatların yüzde 20 altında bir rakama mal etti.