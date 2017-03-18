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'nda kar lara yol açtı, ulaşım felç oldu

DHA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 01:33 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 01:52
Bolu Dağı'nda kar kazalara yol açtı, ulaşım felç oldu
Bolu Dağı'nda kar kazalara yol açtı, ulaşım felç oldu

Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası 'nda etkili olan yoğun ulaşımı felç etti. Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme da 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM ve karayolunun geçişinde akşam saatlerinden itibaren , etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte yollar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri biriken karı temizlemede yetersiz kaldı. Özellikle TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım aksadı. Bazı araçlar yolda kalırken, çok sayıda hasarlı meydana geldi.

Saat 22.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli çıkışında ise kar ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kayan otomobil öndeki TIR'a arkadan çarptı. Arkadan gelen yolcu otobüsü de otomobil ve TIR'a çarptı. Otobüs sürücüsü Şenol Göksu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri Göksu'yu kurtarmaya çalışırken, freni boşalan otobüs, hareket edip önde bulunan sağlık ekiplerinin sedyesini ezerek, ambulansa çarptı.
Araçtan çıkarılan Göksu, İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcular ise bir süre sonra gelen aynı firmaya ait bir başka otobüsle yola devam etti.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü sağlanırken arkada uzun araç kuyrukları oluştu.

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