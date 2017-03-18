İstanbul'da Yeditepe Huzur operasyonu!

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul'da 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.

Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Halaskargazi Caddesi, Şişli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Polislerin denetim yaptğı diğer bir nokta da Kadıköy İskele Meydanı idi. Polisler vapurdan inen yolcuların üzerini arayıp kimlik kontrolü yaptı. Helikopter de havadan denetime destek verdi. Deniz Polisi ekipleri de Beşiktaş açklarında denizde denetim yaptı. Ekipler yolcu motorlarında ve özel teknelerde denetim yaptı.

"Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.