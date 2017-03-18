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- - 18 Mart 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 22:10 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 22:10
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 18 Mart 2017
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 18 Mart 2017

İdaresi tarafından düzenlenen oyununun bin 62'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 12, 16, 28, 37, 46 ve 49 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 743 bin 83 lira 56 kuruş ikramiye haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi tarafından düzenlenen oyununun bin 62'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 12, 16, 28, 37, 46 ve 49 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 743 bin 83 lira 56 kuruş ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 5 bin 244 lira 75'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 29 kişi 79 lira, 3 bilen 129 bin 535 kişi ise 12 lira ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 843 bin 976 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 824 bin 898 lira 88 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 19 bin 346 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

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